Ministeries Economische Zaken en Landbouw ontruimd vanwege indringer

De ministeries van Economische Zaken (EZ) en Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) zijn donderdagmiddag ontruimd vanwege een indringer, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van EZ.

Rond 12.15 uur moest iedereen het pand, waarin de ministeries gehuisvest zijn, verlaten. De zegsvrouw kan niet meer zeggen over de indringer. Volgens de NOS zou het om een voortvluchtig persoon gaan.

Op X is te lezen dat er iemand ontsnapt zou zijn vanuit de rechtbank en bij het naastgelegen ministeriegebouw is binnengedrongen. Deze persoon zou veroordeeld zijn of worden, en vanuit het nabijgelegen Paleis van Justitie de ministeries in zijn gevlucht. De woordvoerder van EZ kan bevestigen dat de politie in het pand op zoek is naar iemand. De politie zelf kan nog niks zeggen over de situatie en verwijst naar het ministerie.

Volgens een verslaggever van het ANP staan er buiten het ministerie een paar honderd mensen te wachten. Sommigen zijn gewikkeld in warmtedekens, die zijn uitgedeeld door bedrijfshulpverleners. Volgens omstanders werd het brandalarm gebruikt om mensen te waarschuwen.

