Nieuwe ddos-aanval op netwerk hogescholen en universiteiten

Universiteiten en hogescholen in het zuiden van het land kampen donderdag met een nieuwe ddos-aanval op hun gezamenlijke netwerk. De instellingen hebben last van "trage internetverbindingen of zelfs geen verbinding", meldt de organisatie SURF.

Ook onderwijsinstellingen in de rest van het land kunnen hinder ondervinden van de aanval. "Door deze grote hoeveelheid verkeer lopen ook andere punten in het netwerk buiten deze regio vol."

De universiteit in Maastricht zegt dat onder meer wifi en VPN op de campus geen verbinding hebben. "Er is op dit moment geen reden om aan te nemen dat er een gerichte hack wordt uitgevoerd", voegde de instelling eraan toe. De universiteit in Tilburg zegt dat het nog niet duidelijk is wanneer de problemen zijn opgelost.

Utrecht

De Universiteit Utrecht heeft ook last van de aanval. "Gistermiddag was de situatie stabiel, leek alles weer normaal te functioneren. Vanaf vanmorgen is er echter weer traagheid gemeld en kan het dus voorkomen dat dezelfde problemen ervaren worden", aldus de universiteit.

SURF was ook woensdag doelwit van een ddos-aanval. Daarbij worden systemen bestookt met zoveel verkeer dat ze bezwijken onder de druk en onbereikbaar worden. In SURF werken alle universiteiten, hogescholen, universitaire ziekenhuizen en een groep mbo's en onderzoeksinstituten samen op IT-gebied.

ANP