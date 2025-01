DDoS-aanval blijkt oorzaak van DigiD-storing dinsdag

Grootschalige DDoS-aanvallen waren de oorzaak van de storing die dinsdag bij DigiD plaatsvond. Dat zegt beheerder Logius. Het netwerk raakte overbelast en daardoor konden gebruikers moeilijk of zelfs niet inloggen bij overheidsdiensten.

In de zomer van 2024 was er een grote wereldwijde computerstoring, die voor veel problemen zorgde (zie bovenstaande video). Tijdens deze storing kon je ook geen gebruik maken van DigiD.

Ook het ontvangen van een verificatiebericht was veelal niet mogelijk en stuurde de DigiD-app verkeerde meldingen. "Hoewel het dagelijkse systeem normaal gesproken goed bestand is tegen dergelijke aanvallen, leidde de omvang en breedte van deze aanval tot de tijdelijke onbeschikbaarheid van meerdere Logius-diensten", zegt een woordvoerder. De instelling heeft het voorval nog steeds in onderzoek.

DDoS?

Dinsdag was het rond 13.30 uur niet meer mogelijk om goed gebruik te maken van de digitale inlog- en verificatiemethode van de overheid. Onder andere MijnOverheid, de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en het Centraal Justitieel Incassobureau behoorden tot de getroffen sites. Halverwege de avond waren de problemen weer voorbij.

Bij een DDoS-aanval vuren meerdere (soms wel duizenden) computers tegelijkertijd enorm veel data naar een site of server, zoals bijvoorbeeld die van DigiD. Door die enorme belasting stopt deze dan met werken en ontstaan er problemen waardoor bijvoorbeeld een sitebezoek tijdelijk niet meer mogelijk is.

Hart van Nederland/ANP