DigiD 'niet of moeilijk bereikbaar door storing', overheidsdiensten onbereikbaar

DigiD is sinds dinsdagmiddag niet of moeilijk bereikbaar door een storing. Meerdere gebruikers melden via AlleStoringen dat ze niet kunnen inloggen of geen verificatie-sms ontvangen. Daarnaast zou de DigiD-app verkeerde meldingen sturen over dat de ingevoerde pincode onjuist is.

Vorig jaar zomer was er een wereldwijde computerstoring, die voor veel problemen zorgde (zie bovenstaande video). Ook tijdens deze storing kon je geen gebruik maken van DigiD.

Op X laat DigiD weten dat het sinds dinsdagmiddag rond 13.30 uur niet mogelijk is om gebruik te maken van de dienst. "Wij werken momenteel aan een oplossing", zo is te lezen in het bericht. DigiD biedt excuses aan voor het ongemak.

Gebruikers kunnen door de storing niet inloggen bij verschillende overheidsdiensten, zoals MijnOverheid. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de storing, en het is ook nog niet bekend wanneer deze is opgelost.