Computerstoring bij ziekenhuis Arnhem: afspraken afgezegd

Het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate heeft last van een grote computerstoring, bevestigde een woordvoerster dinsdagochtend na berichtgeving van Omroep Gelderland. Daarom worden alle afspraken die tot 10.00 uur op de agenda staan, met bijvoorbeeld specialisten of voor een ingreep of onderzoek, afgezegd.

Dat is nodig omdat er zonder de computers niet goed met de patiëntendossiers kan worden gewerkt. Spoedeisende hulp en spoedoperaties gaan wel door. Daarvoor kunnen een paar losstaande computers worden gebruikt.

Vorig jaar zomer was er een wereldwijde computerstoring, die voor veel problemen zorgde (zie bovenstaande video). Ook ziekenhuizen hadden hier last van.

Maandagavond begon de storing al. Afgelopen nacht is er "met man en macht" gewerkt om die te verhelpen en dat leek aanvankelijk succesvol, maar dinsdagochtend was het weer mis.

Het ziekenhuis roept mensen op vooralsnog niet naar het ziekenhuis te komen, maar te wachten op een telefoontje, voor bijvoorbeeld een nieuwe afspraak. Als het nodig is, worden afspraken voor na 10.00 uur ook afgezegd, maar daarover is nog niet besloten.

