Vrouw aangehouden na mogelijke bomdreiging in politiebureau Utrecht

De politie heeft een verdachte aangehouden om de mogelijke bommelding bij het politiebureau in Utrecht. Het zou gaan om een vrouw, zo laat de politie weten. Vrijdagmiddag werd het politiebureau ontruimd wegens een "verdachte situatie", meldde de politie eerder op X. De dreiging is inmiddels geweken, de EOD heeft geen explosieven kunnen vinden in het pand.

E r is verder nog veel onduidelijk over de situatie Zo doet de politie nog volop onderzoek naar de situatie. Het kan nog niet worden uitgesloten of er mogelijke een terroristische motief achter zit. Het is verder ook nog onduidelijk of de vrouw alleen handelde.

Ontruiming van pand

De melding kwam rond 13.55 uur binnen. Rond het bureau werd een ruime afzetting gemaakt, zodat hulpdiensten veilig konden werken. Specialisten van de politie en de Explosieven Opruimingsdienst deden onderzoek naar de situatie binnen het gebouw.

De politie verklaart dat een vrouw "met objecten" het pand binnenliep en dingen begon te roepen, waarna het gebouw werd ontruimd. Het is nog onbekend wat de vrouw precies riep. Ook wil de politie niet zeggen of zij een bekende van hen is.

De verdachte is aangehouden en wordt momenteel verhoord.

Later meer.