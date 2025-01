Martin zag situatie politiebureau Utrecht van dichtbij: 'Alle alarmbellen gingen af'

Na de "verdachte situatie" bij het politiebureau in Utrecht, heeft de politie een verdachte kunnen aanhouden. Het zou gaan om een vrouw, zo laat de politie weten. Mogelijk had de vrouw een explosief bij zich, maar dit is nog niet bevestigd. Martin, die werkzaam is in een café nabij het politiebureau, zat op de eerste rij toen het gebeurde.

Een van de vrouwen op het terras van het café, liet aan Martin weten dat er een bommelding was gemaakt. "Bij mij gingen toen gelijk alle alarmbellen af", aldus Martin. "Later zag ik een vrouw voor de deur staan, volledig in het zwart gekleed. Ze was aan het schreeuwen. We mochten niet meer naar buiten." Het is onbekend of de vrouw die Martin zag, ook daadwerkelijk de verdachte is.

De politie verklaart dat een vrouw "met objecten" het pand binnenliep en dingen begon te roepen, waarna het gebouw werd ontruimd. Er is nog veel onduidelijk over de situatie in en rondom het politiebureau. Zo is het nog onbekend wat de vrouw precies riep, de politie kan ook nog niet zeggen of zij een bekende van hen is.