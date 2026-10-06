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OM eist negen jaar cel tegen moeder voor doodslag op eigen baby

Crime

Vandaag, 15:58

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag negen jaar cel geëist tegen de 34-jarige Faristha S. voor doodslag op haar 10 maanden oude zoontje. Volgens het OM schudde S. haar baby op 14 april 2023 door elkaar, waardoor hij ernstig hersenletsel opliep. Het jongetje overleed op 9 mei in een ziekenhuis. De vrouw zegt onschuldig te zijn en vals te worden beschuldigd.

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S. ontkent dat zij haar zoon iets heeft aangedaan. Volgens haar trok de baby zich in de woonkamer van hun woning in Voorschoten op aan een bankstel om te gaan staan en viel hij achterover op zijn hoofd. Ze zegt dat ze "vals" wordt beschuldigd en stelt dat artsen in het ziekenhuis fouten hebben gemaakt.

Vader gelooft in onschuld vrouw

Ten tijde van het vermoedelijke geweld waren haar man en een iets ouder broertje van het slachtoffertje in de woning aanwezig. De echtgenoot van S. maakte tijdens de zitting gebruik van zijn spreekrecht en bepleitte uitvoerig en emotioneel de onschuld van zijn vrouw. "Ik ben heilig overtuigd van haar onschuld. Zij is de beste moeder die een kind zich kan wensen. Zorgzaam, lief, altijd uit op het goede."

De vrouw werd begin 2024 aangehouden en zit sindsdien vast. In september 2024 beviel zij in detentie van haar derde kind. Dat werd bij haar weggehaald en ondergebracht bij haar man.

"Heel, heel, heel, heel hard schudden"

Forensisch onderzoek heeft uitgewezen dat het ernstige hersen- en oogletsel bij het slachtoffertje alleen kan zijn ontstaan door fors geweld. Dat maakt het door de verdachte geschetste scenario van een val op het achterhoofd, op een tapijt dat lag op vloerbedekking, volgens het OM volstrekt onwaarschijnlijk. "Het is niet een beetje simpel schudden", aldus de officier van justitie. "Het is heel, heel, heel, heel hard schudden."

De officier zei dat zij het verhaal van het slachtoffer moest vertellen, omdat hij het zelf niet meer kan. "Hij heeft geen stem, hij zit niet in de zaal, hij kan niet vertellen wat hem is overkomen."

De rechtbank doet uitspraak op 20 oktober.

In bovenstaande video leggen we je uit welke straffen er allemaal zijn in Nederland:

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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