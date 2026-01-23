Man uit Venlo (20) drie maanden langer vast na dood baby

Een 20-jarige man uit Venlo blijft nog zeker drie maanden langer in de cel na de dood van zijn baby. Het voorarrest is donderdag verlengd, meldt de rechtbank Limburg vrijdag.

Op 13 december werd de baby opgenomen in het ziekenhuis, hij overleed twee dagen daarna onder verdachte omstandigheden. Op 6 januari werd de man aangehouden op basis van doodslag.