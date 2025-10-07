Ouders van overleden baby hoeven niet terug de cel in: voorwaardelijke straf geëist

De ouders van een overleden baby uit Helvoirt zijn dinsdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld voor dood door schuld. Het jongetje, zeventien dagen oud, overleed in februari vorig jaar aan ondervoeding. Zijn ouders voedden hem voornamelijk met paddenstoelen. Zij hebben al ruim een jaar in detentie gezeten en kregen daarnaast een voorwaardelijke celstraf van bijna twee jaar.

Het Openbaar Ministerie had eerder zes jaar cel geëist en sprak van doodslag, maar de rechtbank stelde dat er geen sprake is van opzet. De ouders dachten daadwerkelijk dat ze goed voor hun kind zorgden.

Vader Robert G. belde op 26 februari zelf naar 112, omdat zijn baby koud aanvoelde en niet meer ademde. Hulpverleners konden het jongetje niet meer redden. Tijdens de zwangerschap en bevalling was geen arts of verloskundige betrokken. In de woning lag nauwelijks (baby)voedsel, op enkele plastic bakjes met paddenstoelen na.

Na de vondst van de verhongerde baby startte de politie een grootschalig onderzoek:

0:30 Overleden baby in woning Helvoirt gevonden, politie doet onderzoek

Ongeschikte voeding

Ook de toestand van moeder Oleksandra G. was levensbedreigend; ze woog slechts veertig kilo. Omdat ze onvoldoende borstvoeding gaf, kreeg de baby paddenstoelen en sojapoeder in gedemineraliseerd water, wat niet geschikt is voor consumptie.

Volgens de rechtbank maakten de ouders veel foute keuzes en negeerden ze diverse "rode vlaggen", waardoor het kindje verder vermagerde. Toch zijn er te veel aanwijzingen dat ze hun kind juist in leven probeerden te houden. De ouders hadden een fascinatie voor paddenstoelen en waren ervan overtuigd dat dit goed was voor henzelf en hun baby. "Van kwaadaardig handelen, zoals agressie, was geen sprake," aldus de voorzitter.

Psychische klachten en een paddowebsite

De politie ontdekte een verwijderde website van het stel over de goddelijke kracht van psilocybinepaddenstoelen (paddo's). Hun overleden baby was daar ook naar vernoemd: 'Psilo'. Volgens deskundigen lijden beide verdachten aan een waanstoornis en zijn zij verminderd toerekeningsvatbaar.

“We dachten dat we in staat waren om voor een kind te zorgen, maar dat was absoluut niet het geval,” gaf de moeder toe. Het stel zegt inmiddels te begrijpen dat ze meer nodig hebben dan alleen paddenstoelen, al vermijden ze nog steeds dierlijke producten.

In 2022 bracht Oleksandra G. ook al een onderontwikkeld kind ter wereld, dat direct na de geboorte bij een pleeggezin werd geplaatst. Inmiddels heeft zij zich laten steriliseren.

