Baby sterft na ernstige ondervoeding in Helvoirt, 6 jaar cel geëist tegen ouders

Baby sterft na ernstige ondervoeding in Helvoirt, 6 jaar cel geëist tegen ouders

Crime

Vandaag, 17:29

Het Openbaar Ministerie heeft maandag 6 jaar celstraf geëist tegen de ouders van een overleden baby uit Noord-Brabantse Helvoirt. Het jongetje, 17 dagen oud, overleed door ondervoeding. Volgens het OM kreeg hij onvoldoende geschikt voedsel van zijn ouders. Hun dieet bestond voornamelijk uit paddenstoelen.

Vader Robert G. belde op 26 februari vorig jaar zelf 112, omdat zijn baby koud aanvoelde en niet meer ademde. Een hulpverleenster trof de baby klein, blauw en onbeweeglijk aan. Hij was niet meer te reanimeren. De ouders waren in shock.

De baby werd eind februari vorig jaar gevonden in de woning in Helvoirt:

Bij de zwangerschap en bevalling was geen arts of verloskundige betrokken. Wel stond er een afspraak gepland met een holistische arts. Ook de toestand van de moeder, Oleksandra G., was levensbedreigend. De hulpverleenster dacht eerst dat de spoedmelding voor haar was, omdat ze een geel gelaat had. De vrouw volgde een koolhydraatarm dieet en vermeed dierlijke producten. In de woning lag weinig voedsel, op meerdere plastic bakjes met het opschrift 'truffel' na.

Paddenstoelen en sojapoeder

De moeder produceerde niet genoeg borstvoeding. De baby kreeg daarom ook paddenstoelen en sojapoeder in gedemineraliseerd water. Totaal ongeschikt, volgens de officier van justitie. Uit onderzoek bleek dat hij ernstig ondervoed en extreem klein was. Volgens de officier hebben de ouders alle rode vlaggen genegeerd en hun levensovertuigingen "koste wat kost" opgedragen aan hun baby. "Hij is zeventien dagen lang uitgehongerd."

ANP

