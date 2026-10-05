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Ouders zo dronken in trein dat politie baby laat opvangen

Crime

Vandaag, 15:27

Een echtpaar is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden op station Dordrecht. De twee ouders waren volgens de politie zo dronken dat ze niet meer voor hun kindje van nog geen jaar oud konden zorgen. Agenten hebben de baby meegenomen.

De politie kwam in actie na een melding over een dronken echtpaar in een trein. Bij controle bleek een normaal gesprek met beide ouders nauwelijks mogelijk. Ook werkten zij volgens de politie niet mee aan de controle.

De ouders zijn aangehouden op verdenking van het "opzettelijk in hulpeloze toestand laten van een hulpbehoevend persoon."

Tijdelijke opvang voor baby

Ambulancepersoneel heeft het kindje nagekeken. Volgens de politie maakt de baby het naar omstandigheden goed.

Via het Crisisinterventieteam is daarna tijdelijke opvang geregeld. Dat team biedt hulp en ondersteuning aan jongeren in acute situaties.

Door Redactie Hart van Nederland
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