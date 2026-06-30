Vlaggenknipper vernielt Oranjestraat in Zevenaar na uitschakeling Oranje op WK

Ook in de Oranjestraat in Zevenaar was het verdriet dinsdagochtend voelbaar toen Nederland werd uitgeschakeld op het WK. De teleurstelling nam nog eens extra toe toen iemand na afloop met een grote heggenschaar alle vlaggetjes in de straat doorknipte. "We balen flink, ze waren niet goedkoop."

Op camerabeelden is te zien dat iemand dinsdagochtend rond 07.30 uur met een heggenschaar langs alle tuinen in de Jan Mensstraat loopt en de vlaggetjes bruut doorknipt. "Omdat Nederland verloren heeft, wordt erbij geroepen", vertelt buurtbewoner Esmee Heuterman aan Hart van Nederland. Een tweede persoon loopt erachteraan en filmt de boel.

Niet goedkoop

"We balen flink. Het was niet goedkoop om al deze vlaggetjes aan te schaffen en we hadden ze graag willen gebruiken voor een volgende keer", aldus Esmee. Ze kan het dan ook niet begrijpen.

Een groep straatbewoners werkte in de weken voor de start van het toernooi hard om kilometers aan oranje vlaggetjes op te hangen, van de ene kant van de straat naar de andere. De buurt wil dan ook aangifte doen van vernieling.