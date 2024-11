Vier woningen onbewoonbaar na explosie in Almere Stad

Er is flinke schade ontstaan bij een appartementencomplex in Almere Stad toen daar in de nacht van zaterdag op zondag een explosie was. Meerdere woningen moesten worden ontruimd vanwege rookontwikkeling.

De explosie gebeurde iets na half twaalf in de avond bij de portiek van een appartementencomplex, dat momenteel in de steigers staat vanwege een renovatie. Zowel de portiek als de gevel van het flatgebouw zijn zwaar beschadigd, schrijft Omroep Flevoland. De deur werd eruit geslagen en overal lag glas.

Onbewoonbaar

Bewoners van vier omliggende woningen moesten de nacht ergens anders slapen. De vier woningen zijn door de explosie onbewoonbaar verklaard, laat een woordvoerder van de brandweer weten aan Omroep Flevoland. Andere bewoners die tijdelijk hun woning moesten verlaten, mochten later in de nacht weer terug.

Hoe de explosie heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. De politie en het Team Explosieven Verkenning doen onderzoek. Er zijn geen gewonden gevallen. De afgelopen maanden is het aantal explosies in de provincie flink toegenomen, met name in Almere en Lelystad. In het onderstaande overzicht zie je de explosies sinds 1 oktober 2023.