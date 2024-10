Vijf gewonden in crash na politieachtervolging in Almere

Een politieachtervolging in Almere eindigde dinsdagnacht in een crash met vijf gewonden. Dit meldt de politie van Flevoland op X.

Een woordvoerder van de politie Midden-Nederland meldt dat de politie de achtervervolging inzette nadat een auto een stopteken had genegeerd. Dit resulteerde in een crash op de Springendallaan. Vijf mensen die in de auto zaten, zijn naar het ziekenhuis gebracht.

ANP