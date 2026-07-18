Vier verdachten aangehouden na vondst drugslab in Den Haag

De politie heeft vier verdachten aangehouden na de vondst van een drugslab aan de Meidoornstraat in Den Haag. Het drugslab werd vrijdag ontdekt na een melding van een vreemde lucht. De politie onderzoekt de zaak.

Rond 13.00 uur kreeg de politie een melding van een vreemde lucht in een pand aan de Meidoornstraat. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en troffen een werkend drugslab aan. In de woning was een 39-jarige man uit Den Haag aanwezig. Hij was in aanraking gekomen met de vloeistoffen die in het drugslab werden gebruikt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en daar aangehouden.

Omgeving ontruimd

Meerdere woningen in de omgeving werden ontruimd. Zo'n 150 mensen moesten hun huis verlaten, liet een woordvoerder van Veiligheidsregio Haaglanden aan Hart van Nederland weten. Volgens de woordvoerder was het drugslab nog in bedrijf toen de hulpdiensten arriveerden. Het productieproces werd stilgelegd en de chemicaliën werden weggepompt.

Meer verdachten aangehouden

Vrijdag rond 22.00 uur is een tweede verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het drugslab, meldt de politie. Het gaat om een 34-jarige man uit Voorburg. Ook een 44-jarige man uit Den Haag en een 71-jarige man uit Leiden werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid.

De politie doet buurtonderzoek en roept mensen die iets verdachts hebben gezien op om zich te melden. Ook camerabeelden zijn welkom.