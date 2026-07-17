Tientallen woningen ontruimd na vonds drugslab in Den Haag

Tientallen woningen aan de Meidoornstraat in Den Haag zijn vrijdagmiddag ontruimd nadat in een pand een werkend drugslab was ontdekt. Hulpdiensten kwamen in actie na een melding van een stanklucht. In het pand troffen zij een man aan die "onder de vloeistoffen" zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht.

Ongeveer 150 mensen moesten hun huis verlaten, laat een woordvoerder van Veiligheidsregio Haaglanden weten aan Hart van Nederland. Zij worden opgevangen door vrienden of familie of op een andere opvanglocatie. Defensie, specialisten in gevaarlijke stoffen en de brandweer zijn massaal aanwezig om de situatie veilig af te handelen.

Ontmanteling gaat nog uren duren

Volgens de woordvoerder was het drugslab nog altijd in bedrijf toen de hulpdiensten arriveerden. In het pand staat naar schatting zo'n 1.000 liter aan stoffen opgeslagen. Omdat die onder bepaalde omstandigheden met elkaar kunnen reageren, is eerst de omgeving ontruimd. Pas daarna kunnen specialisten beoordelen hoe het drugslab veilig kan worden ontmanteld.

De veiligheidsregio spreekt van "zeer grote hoeveelheden" verschillende stoffen die moeten worden afgevoerd. Dat gaat volgens de hulpdiensten nog enkele uren duren.

Verdachte aangehouden

De brandweer rukte vrijdagmiddag uit na meldingen van een vreemde geur. In een voormalige loods onder woningen bleek een drugslab te zijn ingericht. Aanvankelijk leek de situatie beheersbaar, maar toen duidelijk werd dat het lab groter was dan gedacht, is opgeschaald.

Volgens de veiligheidsregio is één persoon gevlucht en één persoon aangehouden. De verdachte probeerde weg te rennen, kwam ten val en kwam daarbij in aanraking met gevaarlijke stoffen. Daarna is hij door de politie aangehouden en uit voorzorg nagekeken.

Opgevangen

De bewoners die hun woning moesten verlaten, worden opgevangen door vrienden of familie of op een andere opvanglocatie. Als zij in de nacht van vrijdag op zaterdag niet terug naar huis kunnen, regelt de gemeente een overnachtingslocatie in sportcampus Zuiderpark.