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Man zit onder onbekende vloeistof in Den Haag, naar ziekenhuis gebracht

Crime

Vandaag, 16:40

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Een persoon die "onder de vloeistoffen" zat, heeft vrijdagmiddag een speciale brandweereenheid voor chemicaliën op de been gebracht. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis en is ook aangehouden.

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De melding over het incident aan de Meidoornstraat in Den Haag kwam rond 13.10 uur binnen. Welke vloeistof de man over zich had gekregen, is niet bekend. De brandweer onderzoekt dat. Ook is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is.

Vermoeden van drugslab

De politie heeft het vermoeden dat in het pand een drugslab zat en doet onderzoek. De gewonde man werd aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Als blijkt dat het inderdaad om een drugslab ging, wordt ook zijn mogelijke betrokkenheid daarbij meegenomen in het onderzoek, zegt een woordvoerster van de politie.

Door ANP
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