Verdachten zaak tweelingbroer S10 op vrije voeten, zangeres geschokt

Crime

Vandaag, 21:15 - Update: 1 uur geleden

Vier verdachten die terechtstonden in de zaak rondom de dood van de tweelingbroer van zangeres S10, mogen hun proces in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank in Alkmaar donderdag besloten. S10 reageert geschokt op het nieuws.

"De beslissing heeft mij diep geraakt", reageerde S10 bij RTL Boulevard. "Sinds het overlijden van mijn broer is het verdriet zo groot. Dagelijks zoek ik naar een manier om dit te moeten verwerken." Daarnaast voelt ze zich "onveilig" en "in de steek gelaten".

Emiel den Hollander, de tweelingbroer van de zangeres die eigenlijk Stien den Hollander heet, werd in april vorig jaar zwaargewond gevonden op het dak van een garage onderaan een flat aan de Osdorper Ban in Amsterdam. Volgens justitie werd de broer van de zangeres vastgehouden in de flat en zag hij geen andere uitweg dan van het balkon op de vierde verdieping te springen. Hij overleed twee maanden later aan zijn verwondingen.

Verder onderzoek

De zangeres was niet aanwezig bij de zitting. Verschillende advocaten hadden verzoeken ingediend om getuigen te horen of camerabeelden te ontvangen. De rechtbank beslist hierover op 23 april. De rechtbank hoopt de zaak vervolgens in het eerste kwartaal van 2027 inhoudelijk te behandelen.

De vier verdachten worden op 14 april vrijgelaten.

Door ANP

Lees ook

Voorarrest verdachte in zaak tweelingbroer S10 wordt verlengd
Voorarrest verdachte in zaak tweelingbroer S10 wordt verlengd
S10 staat stil bij overlijden tweelingbroer: 'Wat gaan wij jou missen'
S10 staat stil bij overlijden tweelingbroer: 'Wat gaan wij jou missen'
S10 spreekt voor het eerst over zwaargewonde tweelingbroer: 'Heel heftig'
S10 spreekt voor het eerst over zwaargewonde tweelingbroer: 'Heel heftig'

