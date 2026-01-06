Volg Hart van Nederland
Voorarrest verdachte in zaak tweelingbroer S10 wordt verlengd

Vandaag, 15:34 - Update: 29 minuten geleden

Het voorarrest van Richie F., de 30-jarige verdachte uit Hoorn die vastzit op verdenking van vrijheidsberoving van de tweelingbroer van S10, wordt verlengd. Zijn advocaten hoopten dat de rechtbank in Haarlem zijn voorarrest zou opschorten, maar daar ging de rechtbank niet in mee.

Emiel den Hollander, zoals het slachtoffer heet, is de tweelingbroer van de populaire Nederlandse artiest S10 en kwam op 19 juni 2025 te overlijden na een val van de vierde verdieping van een flat in Osdorp. De 24-jarige Emiel werd in die flat tegen zijn wil in vastgehouden en zag geen andere uitweg dan te springen van het balkon op de vierde verdieping. Emiel raakte daarbij zwaargewond en overleed uiteindelijk enkele weken later aan zijn verwondingen.

Vlak voor de kerst werd ook duidelijk dat een andere verdachte, de 36-jarige Arny R. uit Rotterdam, langer vast blijft zitten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Den Hollander. Aan tafel bij Shownieuws werd de zaak besproken.

Meerdere verdachten

Naast Richie F. zijn er nog vier andere verdachten in beeld. De aanklachten tegen hen betreffen het medeplegen van doodslag en vrijheidsberoving. Richie F. werd van die eerste aanklacht vrijgesproken, omdat hij niet aanwezig zou zijn geweest op 16 april 2025, de dag waarop Emiel van het balkon sprong.

De volgende inleidende zitting in de zaak tegen F. staat gepland op 23 maart.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

