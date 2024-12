Verdachte explosie Tarwekamp probeerde maand eerder de uitgebrande Range Rover te verkopen

Een van de vier verdachten van de explosie aan de Tarwekamp in Den Haag heeft vier weken voor de ontploffing geprobeerd de witte Range Rover te verkopen. Dat schrijft De Volkskrant dinsdagavond. De auto werd na de explosie uitgebrand bij het complex aangetroffen. Het gaat om de 33-jarige verdachte Moshtag B., die vorige week is aangehouden.

Buurtbewoners bevestigen zijn aanhouding aan de krant. Advocaat Gerard Spong laat weten dat hij de Rotterdamse verdachte bijstaat, maar kan vanwege de beperkingen die zijn opgelegd aan B. in het onderzoek geen toelichting geven. Ook het Openbaar Ministerie (OM) geeft geen commentaar.

Meerdere pogingen

De eigenaresse van de bruidsmodezaak, die bij de explosie in Den Haag volledig werd verwoest, probeerde dezelfde auto bijna drie weken na B. via Facebook te verkopen. Hierbij werden dezelfde foto's gebruikt als de aangehouden B. in zijn Marktplaats-advertentie, blijkt uit onderzoek van De Volkskrant. Of de eigenaresse en B. elkaar kennen, is niet bekend.

In oktober 2023 had de eigenaresse al eens eerder geprobeerd om de Range Rover te verkopen. Ze bood de auto met foto's gemaakt aan de Tarwekamp aan op Facebook. Uit gegevens van de Dienst Wegverkeer (RDW) blijkt dat deze verkoop toen niet is gelukt. De auto is sinds 2021 in bezit van dezelfde eigenaar.

Eigenaar tankstation

De 33-jarige verdachte Moshtag B. is geboren in Afghanistan, opgegroeid in Roosendaal en woonachtig in Rotterdam. Twee van de drie andere verdachten van de explosie komen ook uit deze Noord-Brabantse stad. Volgens De Volkskrant volgde B. recentelijk een opleiding tot opticien. Tijdens zijn opleiding heeft hij verschillende bedrijven opgericht.

Moshtag B. is onder meer mede-eigenaar van een Rotterdamse tankstation. Momenteel wordt nog onderzocht of bij de explosie in Den Haag benzine en jerrycans zijn gebruikt. Zijn zakenpartner van het tankstation is volgens de krant niet bekend met de arrestatie en reageert geschrokken op de mogelijke betrokkenheid van zijn vennoot. Ook andere zakenpartners van B. zeggen niks te weten over zijn arrestatie.