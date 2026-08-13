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Verdachte over explosie bij D66-kantoor: 'Actie was buitenproportioneel'

Crime

Vandaag, 13:48

De 37-jarige Berry van D. zegt dat hij in mei uit protest een explosie veroorzaakte bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. Hij wilde daarmee aandacht vragen voor onder meer het asielbeleid en wat hij de "afbraak van Nederland" noemt. "Op 7 mei ben ik naar de Lange Houtstraat gegaan, uit protest, om schade aan het kantoor van D66 aan te richten", verklaarde hij donderdag in de rechtbank.

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Het pand raakte die avond beschadigd. Volgens het Openbaar Ministerie waren op dat moment dertig mensen binnen, vooral leden van de jongerentak van D66. Van D. zegt dat hij dat niet wist. "Het is nooit mijn intentie geweest om mensen in gevaar te brengen. Als dit wel mijn intentie was geweest, was ik op een ambtenarentijd gekomen."

Het OM verdenkt Van D. van handelen met een terroristisch oogmerk. "Hij had een politieke boodschap en wilde andersdenkenden de mond snoeren", zei de officier van justitie. Na de explosie werd Van D. aangehouden in de Grote Marktstraat. Hij had twee messen bij zich. Het OM gaat ervan uit dat hij alleen handelde.

Een dag na de explosie reageerde premier Jetten al op de aanval op het partijkantoor van D66. In de bovenstaande video vertelt hij erover.

'Protestactie was buitenproportioneel'

Van D. had eerder bij de politie niets willen zeggen over zijn motief. In de rechtbank deed hij dat wel. Hij noemde onder meer de klimaatcrisis, woningnood en "gendergekte". "Met democratisch stemmen heb ik al jaren niets bereikt. Met vreedzaam demonstreren schieten we ook niets op", zei hij.

Van D. bevestigde ook dat hij op 20 september vorig jaar op het Malieveld demonstreerde tegen het asiel- en migratiebeleid. Die dag braken ernstige rellen uit en keerden demonstranten zich tegen de politie. Op vragen over hoe hij aan een cobra kwam, beriep de verdachte zich op zijn zwijgrecht. Over zijn actie zei hij: "Ik ben me ervan bewust dat mijn protestactie buitenproportioneel is geweest. Bij een volgende actie ga ik het zeker anders doen, zonder cobra's en vreedzaam."

De rechtbank besloot dat de omvang van de aanklacht voorlopig in stand blijft. Er is volgens de rechtbank op dit moment een voldoende stevige verdenking dat de cobra met een terroristisch oogmerk in het partijkantoor is gegooid en dat daardoor levensgevaar ontstond. Van D. wordt binnenkort voor observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum. De volgende inleidende zitting is op 5 november en hij moet daarbij aanwezig zijn.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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