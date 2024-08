Verdachte (19) aangehouden voor explosie in Amsterdam Nieuw-West

De politie heeft een verdachte aangehouden voor een explosie bij een woning in Amsterdam Nieuw-West op 17 april. Het is een 19-jarige man uit Amsterdam. Bij de ontploffing aan de John Lockehof ontstonden meerdere brandjes.

De verdachte werd woensdag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie. De rechter-commissaris beslist vrijdag of hij langer blijft vastzitten.

Na de explosie in april brak er brand uit in een auto, en een scooter en kinderfiets brandden volledig uit. De gevel van het pand liep flinke schade op. Meerdere bewoners waren thuis, maar niemand raakte gewond.

Over de aanleiding van het incident is nog niets bekendgemaakt. "Het onderzoek is nog in volle gang", aldus de politie, die meerdere aanhoudingen niet uitsluit.

ANP