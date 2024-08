Verdachte (61) aangehouden na dood vrouw in Oss, politie gaat uit van misdrijf

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de politie een 61-jarige man uit het Noord-Brabantse Veghel aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een vrouw in Oss. De politie gaat ervan uit dat de 84-jarige vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen.

In een woning aan de Beethovengaarde in Oss troffen de agenten vrijdagavond de dode vrouw aan. Familieleden hadden eerder die middag de politie ingeschakeld, omdat ze geen contact konden krijgen met de bewoonster van de woning.

Het Team Grootschalige Opsporing (TGO) doet onder leiding van de officier van justitie onderzoek naar de exacte aanleiding en toedracht van het incident. Forensische specialisten deden daarvoor sporenonderzoek binnen en buiten de woning. Tijdens het onderzoek kwam de 61-jarige verdachte in beeld. De politie hield de man in de nacht van vrijdag op zaterdag aan in zijn woning. De man zit nog vast.

Voor verder onderzoek spraken agenten met buurtbewoners. Ook zijn camerabeelden opgevraagd en bekeken. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets hebben gezien of iets vreemds is opgevallen in de omgeving van de woning aan de Beethovengaarde. Het onderzoek in en om de woning zal zeker ook nog een deel van zaterdag in beslag nemen.

Hart van Nederland/ANP