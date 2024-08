Automobilist overleden bij heftige botsing tegen geparkeerde auto's

Op de Sint Henricusweg in Grave is zaterdagochtend een man overleden bij een ongeval. De automobilist verloor de controle over zijn voertuig en botste tegen meerdere geparkeerde auto's. Door de klap sloeg de auto over de kop.

Los van de geparkeerde auto's waren er verder geen andere voertuigen of personen betrokken bij de aanrijding, zo meldt de politie. De politie heeft de omgeving afgezet en doet op dit moment uitgebreid technisch onderzoek om de exacte oorzaak van het ongeval te achterhalen.