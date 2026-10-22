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OM: moeder enige verdachte van dood Nour (14), motief nog altijd onbekend

Crime

Vandaag, 17:05

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De 59-jarige moeder van de doodgestoken Nour (14) uit Venlo is volgens het Openbaar Ministerie (OM) als enige verantwoordelijk voor de dood van haar dochter. Het meisje werd op 20 april dood aangetroffen in een woning in het stadsdeel Blerick. Haar moeder, Fouzia R., heeft bekend haar dochter te hebben gedood. De vader, die aanvankelijk ook werd aangehouden, wordt niet langer als verdachte beschouwd. Dat bleek donderdag tijdens een zitting bij de rechtbank in Roermond.

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De vader werd kort na de dood van zijn dochter opgepakt, maar kwam niet veel later weer vrij. Volgens het OM is hij niet betrokken bij haar dood. Moeder R. was donderdag opnieuw niet aanwezig bij de rechtbank, waar de tweede inleidende zitting in haar strafzaak plaatsvond.

Vastgebonden op bed gevonden

De politie trof Nour dood aan op het bed van haar moeder in de woning aan de Elzenstraat. Het meisje was met tape vastgebonden aan haar polsen en enkels. Ook rond haar nek en mond was tape aangebracht.

Een zus van Nour was tijdens het dodelijke geweld eveneens in de woning aanwezig. Zij verklaarde dat ze wakker werd van geschreeuw en vervolgens zag hoe haar vader haar moeder bij Nour wegtrok.

Motief nog onbekend

Waarom de moeder haar dochter heeft gedood, is nog niet duidelijk. Volgens het OM is het tot nu toe vrijwel onmogelijk gebleken om de vrouw te verhoren. Ze zal daarom voor een persoonlijkheidsonderzoek worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum, waar deskundigen haar gaan observeren.

De volgende inleidende zitting staat gepland voor 15 januari.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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