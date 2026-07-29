Nour (14) lag vastgebonden op bed, moeder bekent haar te hebben gedood

De politie heeft de 14-jarige Nour op 20 april gevonden op haar bed. Het meisje was met tape vastgebonden aan haar enkels en haar polsen. Ook ter hoogte van haar nek en mond was tape aangebracht. Dit zei het Openbaar Ministerie woensdag tijdens de eerste openbare zitting in de zaak tegen de moeder, de 59-jarige Fouzia R. Zij heeft bij haar arrestatie direct bekend dat zij haar dochter heeft gedood, met een groot aantal messteken.

De vrouw was niet in de rechtszaal aanwezig. Waarom en door wie het meisje is vastgebonden, is volgens het OM nog niet duidelijk geworden, ondanks intensief onderzoek hiernaar. Forensisch onderzoek naar sporen op de gebruikte tape kan hier mogelijk meer duidelijkheid in brengen.

Vader vrij, maar nog wel verdachte

Het meisje werd in de ochtend van 20 april gedood in een woning aan de Elzenstraat in het Venlose stadsdeel Blerick. De politie pakte direct na de melding haar vader en moeder op. De vader kwam weer op vrije voeten, maar geldt nog wel als verdachte.

Moeder zit sinds haar aanhouding in voorarrest. Inmiddels is bevolen dat zij voor gedragskundige observatie wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Volgens de officier van justitie kampt de vrouw met psychiatrische problemen. De vrouw is volgens het OM niet te verhoren. Zij zou niet begrijpen dat Nour dood is en dat zij daar de oorzaak van is, ondanks haar bekentenis.

Zus van Nour was thuis

Ten tijde van het dodelijke geweld was ook nog een zus van Nour in de woning aanwezig. Zij heeft verklaard dat zij wakker werd van geschreeuw en dat zij heeft gezien dat haar vader haar moeder "leek weg te trekken" bij haar zus.