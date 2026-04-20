Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Burgemeester Venlo geschokt na dodelijk steekincident minderjarig meisje

Crime

Vandaag, 18:03 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

De burgemeester van Venlo, Antoin Scholten, reageert geschokt op de dood van een minderjarig meisje in Blerick. Het meisje kwam om het leven na een steekincident aan de Elzenstraat.

In een schriftelijke reactie laat Scholten weten dat hij "geschokt" is door het nieuws. De burgemeester zal "zich vanzelfsprekend blijvend laten informeren door de politie", zo staat in een schriftelijke reactie. "Inhoudelijk zal de burgemeester niet op de zaak ingaan zolang het onderzoek door politie nog loopt."

Bewoners opgepakt

Een man en vrouw zijn opgepakt. De politie wil niet bevestigen dat het de ouders zijn, wel dat het om de bewoners van het pand gaat.

Buurtbewoners vertelden eerder aan Hart van Nederland dat het om een 14-jarig meisje gaat dat uit een groot Marokkaans gezin komt. Ze wordt door meerdere buurtbewoners omschreven als "klein, verlegen en lief".

De politie gaat niet op zoek naar getuigen, omdat "alles zich in de woning heeft afgespeeld", aldus een woordvoerder van de politie eerder tegen Hart van Nederland. Over de exacte toedracht spreekt de politie van "een heel heftig incident".

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.