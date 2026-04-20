Burgemeester Venlo geschokt na dodelijk steekincident minderjarig meisje

De burgemeester van Venlo, Antoin Scholten, reageert geschokt op de dood van een minderjarig meisje in Blerick. Het meisje kwam om het leven na een steekincident aan de Elzenstraat.

In een schriftelijke reactie laat Scholten weten dat hij "geschokt" is door het nieuws. De burgemeester zal "zich vanzelfsprekend blijvend laten informeren door de politie", zo staat in een schriftelijke reactie. "Inhoudelijk zal de burgemeester niet op de zaak ingaan zolang het onderzoek door politie nog loopt."

Bewoners opgepakt

Een man en vrouw zijn opgepakt. De politie wil niet bevestigen dat het de ouders zijn, wel dat het om de bewoners van het pand gaat.

Buurtbewoners vertelden eerder aan Hart van Nederland dat het om een 14-jarig meisje gaat dat uit een groot Marokkaans gezin komt. Ze wordt door meerdere buurtbewoners omschreven als "klein, verlegen en lief".

De politie gaat niet op zoek naar getuigen, omdat "alles zich in de woning heeft afgespeeld", aldus een woordvoerder van de politie eerder tegen Hart van Nederland. Over de exacte toedracht spreekt de politie van "een heel heftig incident".