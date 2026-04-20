Meisje doodgestoken in woning in Venlo, man en vrouw opgepakt

Crime

Vandaag, 08:35 - Update: 55 minuten geleden

Een meisje is maandagochtend bij een steekpartij in woning in Venlo om het leven gekomen. Het incident gebeurde rond 06.30 uur op de Elzenstraat, waar meerdere hulpdiensten met spoed naartoe kwamen. Een man en vrouw, de bewoners van het pand, zijn opgepakt.

Het slachtoffer is ter plekke behandeld door hulpverleners en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Alle hulp mocht uiteindelijk niet meer baten. Volgens buurtbewoners zou het gaan om een 14-jarig meisje uit een Marokkaans gezin, de politie wil nog niets zeggen over de relatie tussen het slachtoffer en de verdachten.

Onderzoek

De politie doet volop onderzoek naar de toedracht van dit incident.

Door Redactie Hart van Nederland

