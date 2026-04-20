Meisje (14) doodgestoken in woning Venlo: dit weten we tot nu toe

Een 14-jarig meisje is maandagochtend bij een steekpartij in een woning in Venlo om het leven gekomen. Het incident gebeurde rond 06.30 uur op de Elzenstraat, waar meerdere hulpdiensten met spoed naartoe kwamen. Een man en vrouw, de bewoners van het pand, zijn opgepakt. Dit is wat we tot nu toe weten.

Al vlak na de eerste melding blijkt dat het goed mis is. Hulpdiensten komen massaal ter plaatse en het zwaargewonde slachtoffer wordt met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Alle hulp mocht niet meer baten en ze overlijdt aan haar verwondingen.

Buurtbewoners vertellen aan Hart van Nederland-verslaggever Joya de Boer dat het 14-jarige slachtoffer uit een groot Marokkaans gezin komt. Ze wordt door meerdere buurtbewoners omschreven als 'klein, verlegen en lief'. Ook geven meerdere mensen aan dat er tijdens het incident nog een oudere zus aanwezig was, zij zou direct zijn weggehaald en opgevangen door de politie. De politie wil geen van deze berichten bevestigen.

Langdurige spanning

Kennissen en omwonenden die onze verslaggever sprak, suggereren dat er al langer spanningen waren tussen de ouders en dat er mogelijk sprake was van ruzie binnen het gezin. Volgens hen is de politie in het verleden al twee keer bij de woning langs geweest.

Een andere bewoner noemt het incident 'heel heftig' en verwijst daarbij naar eerdere geweldsincidenten in de wijk, zo meldt het AD. Zo werd in 2017 een jongeman doodgeschoten in de buurt, gevolgd door meerdere schietincidenten datzelfde jaar, waarna ongeregeldheden uitbraken tussen bewoners en de politie.

'Een heel heftig incident'

De politie vertelt aan Hart van Nederland dat de gehele woning is afgezet en zich volledig richt op het onderzoek naar wat zich binnen de woning heeft afgespeeld. "We gaan niet op zoek naar getuigen, omdat alles zich in de woning heeft afgespeeld," vertelt een woordvoerder van de politie.

Over de exacte toedracht spreekt de politie van "een heel heftig incident". De politie wil niet bevestigen dat het de ouders zijn, wel dat het om de bewoners van het pand gaat: "Over de relatie tussen het slachtoffer en verdachten doen wij op dit moment geen uitspraken", vertelt een woordvoerder op locatie.

Ook de gemeente Venlo wil niet verder ingaan op de gebeurtenissen. Zij wachten eerst het politieonderzoek af.