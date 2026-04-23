Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Moeder verdacht van doodsteken dochter (14) in Venlo, vader vrijgelaten

Crime

Vandaag, 17:23 - Update: Vandaag, 17:38

Link gekopieerd

De moeder van het 14-jarig meisje dat afgelopen maandag werd doodgestoken in een woning in Blerick, een stadsdeel van de gemeente Venlo, blijft veertien dagen langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag. De ouders van het meisje werden maandag na de steekpartij opgepakt. De vader is inmiddels vrijgelaten.

De vader van het meisje blijft wel verdachte in de zaak. Zijn rol met betrekking tot de dood wordt verder onderzocht, aldus het OM. De moeder van het meisje blijft langer vastzitten omdat er volgens het OM "een ernstige verdenking is dat zij haar dochter om het leven heeft gebracht". Het OM verdenkt de vrouw van moord dan wel doodslag. Zij blijft veertien dagen in voorlopige hechtenis.

Buurtbewoners vertelden eerder aan Hart van Nederland dat het om een 14-jarig meisje gaat dat uit een groot Marokkaans gezin komt. Ze wordt door meerdere buurtbewoners omschreven als "klein, verlegen en lief":

2:29

Het meisje werd maandag ter plekke behandeld door hulpverleners en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Alle hulp mocht uiteindelijk niet meer baten. De burgemeester van Venlo, Antoin Scholten, reageerde geschokt op de dood van het minderjarig meisje. Scholten zal "zich vanzelfsprekend blijvend laten informeren door de politie", zo staat in een schriftelijke reactie. 

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.