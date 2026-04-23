Moeder verdacht van doodsteken dochter (14) in Venlo, vader vrijgelaten

De moeder van het 14-jarig meisje dat afgelopen maandag werd doodgestoken in een woning in Blerick, een stadsdeel van de gemeente Venlo, blijft veertien dagen langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag. De ouders van het meisje werden maandag na de steekpartij opgepakt. De vader is inmiddels vrijgelaten.

De vader van het meisje blijft wel verdachte in de zaak. Zijn rol met betrekking tot de dood wordt verder onderzocht, aldus het OM. De moeder van het meisje blijft langer vastzitten omdat er volgens het OM "een ernstige verdenking is dat zij haar dochter om het leven heeft gebracht". Het OM verdenkt de vrouw van moord dan wel doodslag. Zij blijft veertien dagen in voorlopige hechtenis.

Buurtbewoners vertelden eerder aan Hart van Nederland dat het om een 14-jarig meisje gaat dat uit een groot Marokkaans gezin komt. Ze wordt door meerdere buurtbewoners omschreven als "klein, verlegen en lief":

Het meisje werd maandag ter plekke behandeld door hulpverleners en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Alle hulp mocht uiteindelijk niet meer baten. De burgemeester van Venlo, Antoin Scholten, reageerde geschokt op de dood van het minderjarig meisje. Scholten zal "zich vanzelfsprekend blijvend laten informeren door de politie", zo staat in een schriftelijke reactie.