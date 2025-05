Velserbroek opnieuw opgeschrikt door enorme explosie bij woning

Bij een woning in Velserbroek is in de nacht van woensdag op donderdag een explosie geweest. Afgelopen zondagnacht ging er ook al een explosief af bij hetzelfde huis.

De knal vond rond 02.30 uur plaats aan de Spitsaak. Alle ramen aan de voorzijde zijn gesneuveld. Omdat de schade aan de woning zo erg was, is de brandweer opgeroepen om metingen te verrichten. Niemand raakte gewond.

Afgelopen zondagnacht raakte de voordeur van de woning al beschadigd door een harde knal. Ook bij een aantal andere woningen in de wijk vonden eerder dit jaar explosies plaats.

Onderzoek

Direct na de explosie heeft de politie het Team Explosieven Verkenning (TEV) opgeroepen, waardoor de hele omgeving van de explosie is afgezocht.

Op beelden is te zien dat voor de woning een lange draad ligt, waarmee het explosief vermoedelijk tot ontploffing is gebracht. Een ander speciaal team van de politie, de Forensische Opsporing, doet nu nader onderzoek naar de explosies.