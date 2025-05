Explosie in Arnhem blaast voordeur aan gort: straat bezaaid met glas

Een enorme knal maakte in de nacht van maandag op dinsdag rond 03.45 uur een abrupt einde aan de stilte in de Arnhemse wijk Spijkerkwartier. Bij een woning aan de Spijkerlaan ging een explosief af. De ravage is groot: glas ligt overal verspreid en de schade aan het pand is fors.

De voordeur van het huis is compleet uit de sponningen geblazen. Meerdere ramen van het pand zelf, bovenliggende woningen en naastgelegen winkels zijn gesneuveld. Door de kracht van de explosie sprongen ook ramen meters verderop.

Volgens een correspondent ter plaatse waren er op het moment van de explosie drie mensen in de woning aanwezig. Wonder boven wonder raakte niemand gewond. Wel is de schrik in de buurt groot.

Agenten in de buurt

Agenten die op dat moment bezig waren met een verkeerscontrole in de buurt van park Sonsbeek hoorden de harde knal en gingen direct op het geluid af. Kort daarna werd het gebied rond het huis afgezet en begon de politie met sporenonderzoek.

Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht. De politie doet uitgebreid onderzoek en vraagt getuigen zich te melden.