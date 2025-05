Wéér explosie bij woning in straat Velserbroek, dit keer bij jong gezin

In de nacht van zondag op maandag is een explosief afgegaan bij een woning aan het Spitsaak in Velserbroek. De knal vond rond 00.30 uur plaats en veroorzaakte schade aan de voordeur. Op dat moment was een jong gezin in huis, zo meldt een correspondent.

De politie was snel en met veel eenheden ter plaatse. Of er iemand in de omgeving is aangehouden, is nog onbekend. Op de voordeur is duidelijk te zien waar het explosief heeft gezeten. De politie heeft ter plekke sporen veiliggesteld. Later volgt verder onderzoek door de forensische opsporing.

Op 8 februari van dit jaar ging ook al een explosief af in dezelfde straat, op slechts enkele deuren afstand. Of de twee incidenten met elkaar te maken hebben, wordt nog onderzocht.