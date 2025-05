Na verwoestende explosie is visboer Cees (82) weer terug op zijn oude plek

Vijftien maanden nadat zijn viskraam werd opgeblazen door een explosie, staat Cees Hofland (82) weer waar hij hoort: op zijn vertrouwde plek aan de Rechtestraat in Hoek van Holland, met verse vis en een brede glimlach. Sinds begin april verkoopt hij weer vanuit zijn vernieuwde vaste tent; het levenswerk dat hij op eerste kerstdag 2023 in één klap kwijt was.

"Ik ben zo gelukkig als een kind", vertelt Cees aan Hart van Nederland. "We kijken maar niet achterom, maar vooruit."

"Het voelt vertrouwd. Alles is weer spik en span, een hartstikke mooie tent", zegt collega Tarik. "We zijn er blij mee. En onze klanten ook. De aanloop is groot." In de maanden na de explosie verkocht Cees zijn vis nog vanuit een mobiele kraam, maar dat was behelpen.

Geen dader, wel vergeving

Op beelden van toen is te zien hoe zijn tent volledig werd weggevaagd, vermoedelijk door zwaar illegaal vuurwerk zoals cobra’s. De politie vond geen verdachten. Het Openbaar Ministerie kon niemand vervolgen. "Dat doet nog steeds een beetje pijn", zegt Tarik. Maar Cees zelf denkt er anders over.

"Hij is een man van de kerk", vertelt zijn collega. "Hij zegt: ‘Iedereen maakt fouten’. Eerst kon hij de dader wel verscheuren, maar nu zegt hij: ik wil graag met ze praten." Ondanks dat er nooit iemand is opgepakt, overheerst bij Cees het geluk dat hij weer kan doen waar hij van houdt.

De gemeente gaf toestemming om exact dezelfde tent opnieuw te plaatsen, groter mocht niet. Maar Cees maalt daar niet om. Zolang hij gezond blijft, wil hij doorgaan.