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Boete van bijna 9 ton en celstraf voor Brabantse lachgashandelaar (26)

Boete van bijna 9 ton en celstraf voor Brabantse lachgashandelaar (26)

Crime

Vandaag, 16:00

De rechtbank in Den Bosch heeft een 26-jarige man uit Veldhoven veroordeeld tot een boete van bijna 900.000 euro voor handel in lachgas. Ook heeft hij een celstraf van 24 maanden gekregen, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

De man uit Veldhoven had met compagnons een grootschalige handel in lachgas. Hij moet ruim 897.000 euro boete betalen voor het geld dat hij gedurende negen maanden met de illegale handel verdiende. Op twee locaties had hij in totaal 646 kilo lachgas opgeslagen.

Denise weet als geen ander hoe gevaarlijk lachgas kan zijn. In de video hieronder vertelt ze hoe ze door het gebruik ervan voor 90 procent verlamd raakte:

Denise raakte verlamd door lachgasgebruik: 'Het was niet normaal'

De man was in de afgelopen vijf jaar al veroordeeld voor het verhandelen van lachgas en ging meermaals in de fout tijdens proeftijden van eerdere veroordelingen. Door de eerdere veroordelingen, de grote hoeveelheid lachgas en de duur dat de man zich bezighield met de handel is de straf zwaarder uitgevallen.

Het bezit van en de handel in lachgas zijn sinds 2023 strafbaar.

Door ANP

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