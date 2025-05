Van Weel vindt dat politie goed handelde na rookbom op podium

Justitieminister David van Weel (VVD) vindt dat de politie "adequaat" heeft gehandeld nadat maandag in Wageningen een rookbom op het podium werd gegooid, richting premier Dick Schoof en de Poolse minister-president Donald Tusk. De minister weet niet of de dader al is opgepakt. "Ik heb daar in ieder geval nog geen berichten over ontvangen", zei Van Weel in het WNL-programma Goedemorgen Nederland.

Ook een toespraak van defensieminister Ruben Brekelmans (VVD) werd eerder verstoord. Van Weel noemt de protesten "vervelend". Demonstranten scandeerden leuzen als 'Free Palestine'. Het Israëlische leger had op maandag aangekondigd mogelijk heel Gaza te willen bezetten.

Tusk noemde het protest met de rookbom "ongepast". Ook de burgemeester van Wageningen, Floor Vermeulen, vond dat de protesten "alle perken te buiten" gingen.

ANP