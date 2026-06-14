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Totale kosten schade gemeentehuis Wijk bij Duurstede nog niet duidelijk

Crime

Vandaag, 15:12

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De eerste schade aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede is provisorisch hersteld na de rellen van vrijdagavond. Kapotte ramen zijn verstevigd en de omgeving van het gebouw is opgeruimd en schoongemaakt, laat een gemeentewoordvoerder zondag weten.

In de bovenstaande video is te zien hoe het gemeentehuis er vrijdag uitzag na afloop van de vernielingen.

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Hoe groot de schade precies is, is nog niet bekend. Volgens de gemeente is aangifte gedaan van de vernielingen.

Relschoppers richtten vernielingen aan

Vrijdagavond was een demonstratie aangekondigd tegen de komst van een tijdelijke asielnoodopvang. Volgens de gemeente kwam daar uiteindelijk niemand op af.

Later verschenen wel ongeveer zestig personen, van wie velen gezichtsbedekking droegen. Zij gooiden volgens de gemeente met vuurwerk en stenen en vernielden ramen van het gemeentehuis.

De politie zette onder meer honden, paarden en de mobiele eenheid in om de situatie onder controle te krijgen. Zeven mensen werden aangehouden.

Gemeentehuis niet binnengedrongen

Aanvankelijk werd gemeld dat relschoppers het gemeentehuis waren binnengegaan. Dat blijkt volgens de gemeente niet te zijn gebeurd.

Tijdens de ongeregeldheden waren enkele boa's aanwezig in het gebouw.

De gemeente staat in contact met geschrokken inwoners. Burgemeester Petra Doornenbal heeft veel steunbetuigingen gekregen, onder meer van asielminister Bart van den Brink en premier Rob Jetten. Ook alle burgemeesters uit de provincie veroordeelden het geweld.

Zaterdagavond bleef het rustig in Wijk bij Duurstede. Wel was er veel politie op de been, om eventuele onrust te voorkomen, schrijft RTV Utrecht.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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