Burgemeesters en minister veroordelen geweld in Wijk bij Duurstede

Alle burgemeesters uit de provincie Utrecht en minister Bart van den Brink (Asiel en Migratie, CDA) hebben het geweld van vrijdagavond in Wijk bij Duurstede scherp veroordeeld. De burgemeesters spreken hun steun uit aan burgemeester Petra Doornenbal, de politie en de boa's die doelwit waren van het geweld.

Een groep die zich uitsprak tegen de noodopvang van asielzoekers zocht vrijdagavond de confrontatie met de politie. Aan de rellen deden circa zestig mensen mee, die vaak gezichtsbedekking droegen. Zij bekogelden het gemeentehuis onder meer met vuurwerk en stoeptegels.

In totaal werden zeven verdachten opgepakt. Volgens de politie zaten zaterdag vroeg op de avond vijf van hen nog vast. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging, het niet voldoen aan de identificatieplicht en het overtreden van het noodbevel.

Gemeentehuis zwaar beschadigd

Het gemeentehuis liep zware schade op. Ook camera's en verkeersborden werden vernield. Relschoppers gooiden onder meer ramen van het gemeentehuis in, op het moment dat er nog boa's binnen waren. De politie herstelde de orde met hulp van honden, paarden en de mobiele eenheid.

Volgens de Utrechtse burgemeesters zijn de rellen Wijk bij Duurstede en de regio "onwaardig". In een gezamenlijke verklaring stellen zij: "De aangehouden daders moeten zo snel mogelijk worden berecht om daarmee duidelijk te maken dat in een democratie als de onze geen plaats is voor geweld als middel om een politiek doel te dienen."

Minister noemt geweld 'verwerpelijk'

Van den Brink noemt de gebeurtenissen in Wijk bij Duurstede "verwerpelijk". "Het ondermijnt onze rechtsstaat en brengt omwonenden in gevaar", laat de minister weten.

Het geweld heeft volgens hem "niets te maken met demonstreren of oprechte vragen over asielopvang". Volgens Van den Brink hebben asielzoekers die hier zijn recht op een humane opvang. "Dat moeten we met elkaar dragen. Zonder geweld, vernieling, intimidatie of ander strafbaar gedrag." Het kabinet staat volgens hem in nauw contact met het gemeentebestuur.