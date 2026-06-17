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Vernielingen bij Universiteit Utrecht: ruiten 'met grof geweld' ingeslagen

Vernielingen bij Universiteit Utrecht: ruiten 'met grof geweld' ingeslagen

Crime

Vandaag, 14:12

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Personen hebben in de nacht van dinsdag op woensdag vernielingen aangericht bij een pand van de Universiteit Utrecht. De ingang is beklad met rode verf en tientallen ruiten zijn "met grof geweld ingeslagen", meldt de politie woensdag.

Om 03.25 uur kreeg de politie een melding over bekladdingen aan het bestuursgebouw aan de Heidelberglaan in Utrecht binnen. Na onderzoek van de politie blijkt dat de vernielingen vermoedelijk zijn gepleegd door vijf personen in donkere kleding. De politie roept getuigen op om zich te melden.

Zie hieronder hoe het bestuursgebouw beklad en vernield is:

Niet de eerste keer

Eerder werden al vaker gebouwen van de Universiteit Utrecht beklad en beschadigd door pro-Palestijnse demonstranten. Of er in dit geval sprake is van dezelfde groep, is nog niet bekend.

Door ANP

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