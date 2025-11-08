'Medewerkster tbs-kliniek liet zich vrijwillig insluiten bij beruchte tbs’er'

In de Van der Hoevenkliniek in Utrecht is een medewerkster ontslagen nadat zij herhaaldelijk in het geheim tijd doorbracht met tbs-patiënte Janet S. uit Kampen, ook bekend van de zogenoemde ‘chaletmoord’.

Het incident kwam aan het licht tijdens een ochtendronde, toen medewerkers ‘gerommel’ hoorden op de kamer van S., schrijft De Stentor. Bij controle bleek dat de medewerkster zich in de douchecel had verstopt. Uit camerabeelden bleek later dat zij zich meerdere weekenden vrijwillig bij de patiënte had laten insluiten.

Benieuwd welke straffen je kunt krijgen in Nederland en wanneer je bijvoorbeeld tbs krijgt? Dat leggen we uit in deze video:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Grensoverschrijdend

Hoewel beide vrouwen ontkennen dat er sprake was van een seksuele relatie, concludeerde de kliniek dat het contact onprofessioneel en grensoverschrijdend was. De medewerkster werd direct ontslagen en S. werd overgeplaatst naar een andere afdeling.

Janet S. zit tbs met dwangverpleging uit voor de moord op zakenman Ton Kuijff in 2014. Ondanks het recente incident en een verlenging van haar tbs-maatregel, heeft zij inmiddels toestemming gekregen voor begeleid verlof buiten de kliniek.