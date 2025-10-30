TBS van moordenaar Romy (14) met twee jaar verlengd

De tbs met dwangverpleging van Brian N., de man die in 2017 de 14-jarige Romy uit Hoevelaken verkrachtte en vermoordde, is met twee jaar verlengd. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland donderdag besloten. Volgens zijn behandelaren maakt N. wel stappen, maar is het nog te vroeg om de tbs te beëindigen. Dat schrijft RTV Utrecht.

De zaak schokte heel Nederland in juni 2017. De toen 14-jarige Romy werd verkracht en vermoord door haar schoolgenoot Brian N., die ook pas 14 jaar oud was. De twee kenden elkaar van de J.H. Donnerschool in De Glind. Haar lichaam werd diezelfde dag gevonden in een sloot bij het dorp. De dader kreeg destijds de zwaarste jeugdstraf: een jaar jeugddetentie en jeugd-tbs.

Onbegeleid naar school fietsen

Later bleek dat Brian N. al eerder was behandeld bij ggz-instelling De Waag, nadat hij betrokken was bij twee eerdere zedendelicten. Tijdens die behandeling mocht hij desondanks onbegeleid naar school fietsen. Op de dag van de moord sloeg hij opnieuw toe. De ouders van Romy spraken destijds van falende hulpverlening en te veel vrijheid voor hun dochters moordenaar.

De J.H. Donnerschool. Beeld: ANP

Opnieuw de fout in gaan

Volgens behandelaren van Brian N. kampt hij nog altijd met een stoornis, waaronder autisme, ADHD en trekken van psychopathie. De kans dat hij opnieuw de fout in gaat, wordt door deskundigen ingeschat als “matig tot hoog”.

De rechtbank neemt het advies van de deskundigen over. N. blijft daarom nog zeker twee jaar onder tbs met dwangverpleging. Daarna zal opnieuw worden bekeken of verlenging nodig is.