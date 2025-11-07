Vrouw steekt begeleidster dood in ggz-instelling Heerlen: 18 jaar cel

De 31-jarige Meriam K. is veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor de moord op haar voormalige begeleidster Melanie Vrancken. Dat meldt L1 Nieuws. Het 39-jarige slachtoffer werkte eerder bij ggz-instelling Mondriaan in Heerlen.

De steekpartij vond plaats op 15 april 2024, op het terrein van de psychiatrische instelling. Collega’s zagen hoe K. Vrancken in haar hals stak. Het slachtoffer overleed enkele dagen later.

Negen minuten

De rechtbank oordeelde dat er sprake was van moord met voorbedachten rade. Volgens de rechters had K. negen minuten om over haar daad na te denken. Haar handelingen, van het passeren van collega's tot het weggooien van het mes, tonen volgens hen doelgerichtheid aan.

Tijdens de rechtszaak zei K. boos te zijn geweest omdat Vrancken haar haren zou hebben gestolen om die zelf te dragen. Ze verkeerde in een psychose en zegt zich het steekincident niet te herinneren. Psychiatrisch onderzoek wees uit dat K. lijdt aan schizofrenie en last had van waanbeelden, versterkt door drugsgebruik.

Hogere straf dan geëist

Het Openbaar Ministerie had 12 jaar cel en tbs geëist, maar de rechtbank legde een zwaardere straf op. K. heeft twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan.