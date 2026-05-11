Roofkunst Joodse kunsthandelaar hangt nog altijd in huis erfgenaam SS'er

Crime

Vandaag, 09:11

Een schilderij dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's werd geroofd uit de beroemde collectie van een Joodse kunsthandelaar, hangt volgens De Telegraaf nog altijd bij erfgenamen van de Nederlandse SS-commandant Hendrik Seyffardt aan de muur. Het gaat om het werk 'Portret van een jong meisje' van schilder Toon Kelder. Het schilderij zou zich bevinden in een woning in de omgeving van Utrecht.

Kunstdetective Arthur Brand en De Telegraaf deed maandenlang onderzoek naar het kunstwerk. Volgens Brand staat "100 procent vast" dat het om nazi-roofkunst uit de Goudstikker-collectie gaat. De erfgenamen van kunsthandelaar Jacques Goudstikker zouden het werk inmiddels terugeisen. Beeldmateriaal zou aantonen dat het schilderij afgelopen weekend nog in de woning hing.

Schaamte voor familieverleden

De zaak kwam aan het rollen nadat een familielid van Seyffardt zich meldde bij kunstdetective Brand. Tegen de krant zegt het familielid zich te schamen voor het familieverleden en woedend te zijn over het jarenlang stilhouden van de zaak. Ook zouden er geluidsopnamen bestaan waarop een kleindochter van Seyffardt zegt dat het schilderij "onverkoopbaar" is en dat niemand mocht weten dat het om Joodse roofkunst ging.

Volgens De Telegraaf bevestigde een vrouwelijk familielid zondag dat zij het schilderij in huis heeft. Ze ontkende dat ze wist dat het om geroofde kunst ging. Wel zou ze inmiddels met familie overleggen of het schilderij wordt teruggegeven aan de erfgenamen van Goudstikker.

Seyffardt was tijdens de oorlog commandant van het Nederlandsch Legioen, een onderdeel van de Waffen-SS. Hij werd in 1943 neergeschoten door het verzet.

Door Redactie Hart van Nederland

