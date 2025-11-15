Terug

Bijzonder: Delftenaren bouwen eerbetoon aan Vermeer met 110.851 poppetjes

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 22:08

Beeldend kunstenaar René Jacobs uit Delft werkt aan een bijzonder eerbetoon aan stadsgenoot Johannes Vermeer, die op 15 december precies 350 jaar geleden overleed. Jacobs maakt zijn eigen versie van het beroemde schilderij Gezicht op Delft. Opgebouwd uit 110.851 kleine poppetjes, evenveel als het aantal inwoners dat de stad nu telt.

Sinds april helpt een groeiende groep Delftenaren mee aan het kunstwerk. Van de oudste inwoner, die het eerste poppetje plakte, tot een vrouw die op Vermeers sterfdag is uitgerekend en het laatste figuurtje zal plaatsen. Volgens Jacobs hebben inmiddels duizenden mensen hun bijdrage geleverd.

De kunstenaar wil met het project laten zien hoe een stad samen één geheel kan vormen, juist in een tijd van verdeeldheid. Hij noemt het "gek werk", maar ook zijn meest tijdrovende en kostbare project tot nu toe. Ondanks de enorme klus geniet hij van het enthousiasme van de deelnemers.

Op 15 december wordt het laatste poppetje toegevoegd, precies 350 jaar na de dood van Vermeer.

Door Redactie Hart van Nederland

