Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Agent duikt met gezin onder na ophef over arrestatie in Utrecht

Crime

Vandaag, 17:11 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

De politieagent die vorige week in het nieuws kwam nadat een arrestatie in Utrecht volledig uit de hand liep en de beelden heel Nederland rondgingen, zit al dagen ondergedoken met zijn gezin. De diender ontving tijdens de ophef meerdere ernstige bedreigingen. Ook zou er persoonlijke informatie van hem zijn verspreid op sociale media. De agent vreest voor de veiligheid van zichzelf en zijn familie, meldt De Telegraaf.

De beelden van het incident verspreidden zich razendsnel door heel Nederland. Te zien is hoe de agent een gesluierde vrouw probeert aan te houden onder het Bollendak in Utrecht, tussen winkelcentrum Hoog Catharijne en station Utrecht Centraal. Een tweede moslimvrouw filmt het voorval en komt dicht bij de agent te staan, waarna hij haar met een achterwaartse trap raakt.

Daarna sloeg de vlam in de pan, zoals te zien is in de onderstaande video:

Politie gaat geweld bij aanhouding vrouw in Utrecht toetsen
0:20

Politie gaat geweld bij aanhouding vrouw in Utrecht toetsen

Volgens de politie was daarna sprake van doxing: privégegevens van de agent werden massaal online gedeeld. Kort daarna stroomden de bedreigingen binnen. Die waren zo ernstig dat de politieman om veiligheidsredenen moest onderduiken.

Optreden wordt onderzocht

Het politieoptreden wordt nu onderzocht door een speciale toetsingscommissie. Die moet beoordelen of de agent juist heeft gehandeld en komt daar uiterlijk maandag met uitleg over. De twee vrouwen worden door het Openbaar Ministerie verdacht van belediging en het fysiek verzetten tegen de arrestatie.

De vrouwen hebben zelf ook aangifte gedaan tegen de agent. Hun advocaat Anis Boumanjal laat aan de krant weten dat er sprake zou zijn geweest van buitensporig geweld en dat de ambtsinstructie is geschonden. Ook zou de agent zich volgens hem racistisch hebben uitgelaten.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Tientallen mensen de straat op tegen politiegeweld in Utrecht
Tientallen mensen de straat op tegen politiegeweld in Utrecht
Agent Utrecht bedreigd na geweldsincident: politie bekijkt berichten
Agent Utrecht bedreigd na geweldsincident: politie bekijkt berichten
Vrouwen doen aangifte tegen politieagent om geweld in Utrecht
Vrouwen doen aangifte tegen politieagent om geweld in Utrecht

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.