Agent duikt met gezin onder na ophef over arrestatie in Utrecht

De politieagent die vorige week in het nieuws kwam nadat een arrestatie in Utrecht volledig uit de hand liep en de beelden heel Nederland rondgingen, zit al dagen ondergedoken met zijn gezin. De diender ontving tijdens de ophef meerdere ernstige bedreigingen. Ook zou er persoonlijke informatie van hem zijn verspreid op sociale media. De agent vreest voor de veiligheid van zichzelf en zijn familie, meldt De Telegraaf.

De beelden van het incident verspreidden zich razendsnel door heel Nederland. Te zien is hoe de agent een gesluierde vrouw probeert aan te houden onder het Bollendak in Utrecht, tussen winkelcentrum Hoog Catharijne en station Utrecht Centraal. Een tweede moslimvrouw filmt het voorval en komt dicht bij de agent te staan, waarna hij haar met een achterwaartse trap raakt.

Daarna sloeg de vlam in de pan, zoals te zien is in de onderstaande video:

0:20 Politie gaat geweld bij aanhouding vrouw in Utrecht toetsen

Volgens de politie was daarna sprake van doxing: privégegevens van de agent werden massaal online gedeeld. Kort daarna stroomden de bedreigingen binnen. Die waren zo ernstig dat de politieman om veiligheidsredenen moest onderduiken.

Optreden wordt onderzocht

Het politieoptreden wordt nu onderzocht door een speciale toetsingscommissie. Die moet beoordelen of de agent juist heeft gehandeld en komt daar uiterlijk maandag met uitleg over. De twee vrouwen worden door het Openbaar Ministerie verdacht van belediging en het fysiek verzetten tegen de arrestatie.

De vrouwen hebben zelf ook aangifte gedaan tegen de agent. Hun advocaat Anis Boumanjal laat aan de krant weten dat er sprake zou zijn geweest van buitensporig geweld en dat de ambtsinstructie is geschonden. Ook zou de agent zich volgens hem racistisch hebben uitgelaten.