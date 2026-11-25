De verdachte die woensdag werd aangehouden na een steekincident in Houten, blijkt de ex van het slachtoffer te zijn. Dat deelt de politie woensdagavond in een video. Het slachtoffer had haar kinderen net naar school gebracht toen zij werd neergestoken en om het leven kwam.

De politie deelde eerder al dat de man van 39 jaar uit Utrecht en de vrouw bekenden van elkaar waren. Hij heeft uiteindelijk zichzelf gemeld op het politiebureau. Eerder ging hij er op een fatbike vandoor, nadat het incident gebeurde.

De politie doet onderzoek naar de steekpartij en roept getuigen op zich te melden.