Een vrouw is woensdagochtend zwaargewond geraakt bij een steekpartij in Houten. Het slachtoffer werd neergestoken door een man op een fatbike. Omstanders vertellen aan een correspondent ter plaatse dat ze haar kinderen net naar school had gebracht met een bakfiets.

De steekpartij vond rond 08.30 uur plaats aan het Krommeslootpad. Na het incident ging de man er op zijn fatbike vandoor. Rond 10.00 uur maakte de politie bekend dat de verdachte zichzelf had gemeld. Hij is aangehouden.

Het slachtoffer wordt behandeld in een ambulance. Ook is een traumahelikopter geland. De politie doet onderzoek naar de steekpartij en roept getuigen op zich te melden.