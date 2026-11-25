De vrouw die woensdagochtend zwaargewond raakte bij een steekpartij op een fietspad in Houten, is overleden. Het slachtoffer werd neergestoken door een man op een fatbike. Omstanders vertelden woensdagochtend aan een correspondent ter plaatse dat ze haar kinderen net naar school had gebracht met een bakfiets.

De steekpartij vond rond 08.30 uur plaats aan het Krommeslootpad. Na het incident ging de man er op zijn fatbike vandoor. De politie heeft de 39-jarige verdachte aangehouden, nadat die zichzelf op het politiebureau kwam melden. Hij komt uit Utrecht. "Hij en het slachtoffer kenden elkaar", laat de politie weten, zonder daar dieper op in te gaan.

De politie doet onderzoek naar de steekpartij en roept getuigen op zich te melden.