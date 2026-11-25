Buurtbewoners reageren geschokt op het steekincident in Houten waarbij een 34-jarige moeder overleed. Het slachtoffer werd neergestoken door een man op een fatbike. "Iedereen is er helemaal kapot van."

Een mevrouw vertelt aan Hart van Nederland heel erg geschrokken te zijn. "Dat er zulke dingen gebeuren op de wereld."

Een andere mevrouw vertelt dat Houten een heel kindvriendelijk dorp is. "Iedereen vervoert zijn kinderen hier op de bakfiets."

39-jarige verdachte aangehouden

De steekpartij vond woensdagochtend rond 8.30 uur plaats aan het Krommeslootpad in Houten. Na het incident ging de man er op zijn fatbike vandoor. De politie heeft de 39-jarige verdachte aangehouden, nadat die zichzelf op het politiebureau kwam melden.

De politie bevestigt dat het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden. De politie roept getuigen op om zich te melden.